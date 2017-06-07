Россия блокирует обсуждение размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе – Климкин

Наблюдатели СММ периодически сталкиваются с запугиваниями со стороны боевиков российско-террористических формирований.

Россия противится вооружению наблюдателей ОБСЕ OSCE

Российская сторона блокирует обсуждение вопроса о размещении полицейской миссиив зоне проведения антитеррористической операции, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"На сегодняшний день Россия пока что блокирует обсуждение этого вопроса на венской площадке ОБСЕ. Полицейская миссия - это вопрос, который должен быть обязательно согласован, должен быть мандат, который даст нам возможность готовиться к будущим выборам", – заявил глава МИД Украины во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Австрии, председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем в Киеве в среду, 7 июня.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что наблюдатели Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ не могут осуществлять постоянный мониторинг линии разграничения, не имеют доступа к неконтролируемому участку украино-российской границы, а также периодически сталкиваются с запугиваниями со стороны боевиков российско-террористических формирований.

"В будущем у нас есть очень важная миссия по разоружению всех этих незаконных группировок, а оружие должно сохраняться под надежным контролем, и мы должны начать переходный перевод к подготовки к выборам. Это может сделать миссия, у которой будет вооруженный компонент при поддержке СММ", – добавил министр.

Как сообщалось, 7 июня ОБСЕ Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Киев, где он провел встречи с президентом Украины Петром Порошенко и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Украинский президент призвал Курца активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе.

В октябре 2016 года стало известно, что участники встречи в "нормандском формате" согласовали размещение в зоне АТО вооруженной полицейской миссии ОБСЕ для обеспечения имплементации Минских договоренностей, однако с тех пор прогресса в этом вопросе достичь не удалось.