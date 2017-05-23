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Рада приняла в первом чтении закон о развитии зеленого туризма

23 мая в 18:34

Зеленым туризмом будет считаться размещение в личном крестьянском хозяйстве не более десяти человек.

село, selo
Рада определила понятие зеленого туризма
cba.org.ua
Верховная Рада приняла за основу изменения в закон "О личном крестьянском хозяйстве" относительно развития сельского зеленого туризма. Проект №2232а в первом чтении поддержал 231 народный депутат.

Законопроект дает юридическое определение понятия сельского зеленого туризма. Закон "О личном крестьянском хозяйстве" дополняется пунктом следующего содержания: "добровольно предоставлять за плату или безвозмездно услуги в сфере сельского зеленого туризма, а именно услуги по размещению (проживанию) не более чем на 10 мест, питанию, а также организации досуга и мероприятий, связанных с использованием имущества личного крестьянского хозяйства, местными обычаями и традициями гостеприимства".

На органы исполнительной власти и местного самоуправления планируется возложить обязанность способствовать личным крестьянским хозяйствам в организации в сельской местности профессиональной подготовки и переподготовки членов личного крестьянского хозяйства в сфере сельского зеленого туризма.

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Подробнее о зеленом туризме в Украине читайте в материале "Зеленые пути" для туристических маршрутов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги туризм зелень закон
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