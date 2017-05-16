Рада планирует открыть представителям Красного Креста доступ в СИЗО

Представители Красного Креста получат право на свидание с людьми, взятыми под стражу, беспрепятственно и без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности

Представители Красного Креста получили почти свободный доступ в СИЗО byut.com.ua

внесла изменения в закон Украины "О предварительном заключении" относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного Комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу. Законопроект №5574 в первом чтении поддержали 227 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, на сегодня законодательством определен общий порядок предоставления свиданий лицам, взятым под стражу. Однако доступ представителей МККК к указанных лица не является тождественным "свиданию с родственниками или другими лицами", предусмотренном действующими положениями закона.

Закон дополнен новой нормой, согласно которой "представителям МККК свидание с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно и без ограничения числа таких свиданий и их продолжительности... с уведомлением следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения следственных действий и судебных заседаний время".

Как сообщалось, Международный комитет Красного Креста планирует в 2017 году мобилизовать более 60 млн долларов для гуманитарной помощи Украине.