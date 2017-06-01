Рада должна рассмотреть представление на Бобова, несмотря на уплату ним налогов – Холодницкий

Глава САП подчеркнул, что уплата налогов не означает автоматического закрытия производства.

В САП все равно хотят, чтобы Рада рассмотрела вопрос снятия неприкосновенности с Бобова LB.ua

Представление о снятии неприкосновенности с народного депутата Геннадия Бобова должно быть рассмотрено, несмотря на уплату ним налогов, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Производство в отношении Бобова открыто по двум статьям, - "уклонение от уплаты налогов" и "заведомо ложное представление декларации". Уплата налогов не освобождает лицо от ответственности и не означает, что производство будет закрыто. Ч.4 ст.212 предусматривает, что в случае добровольного возмещения уплаты налогов лицо может быть освобождено от ответственности, но это освобождение происходит судом", - заявил глава САП в эфире канала "112 Украина".

Холодницкий подчеркнул, что уплата налогов не означает автоматическое закрытие производства.

"Все равно это представление должно быть рассмотрено в ВР и я надеюсь, оно будет рассмотрено", - заключил он.

Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Подготовка представлений была обоснована ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".

26 мая Геннадий Бобов перечислил в государственный бюджет около 38 млн грн. По его словам, он действует исключительно в рамках закона, и окончательную точку в данном деле поставит суд.