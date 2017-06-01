Прокуратура разоблачила организаторов незаконных схем по вывозу мусора из Львова



Организаторами названы предприятия из Днепра.

Львовский мусор вывозили по нелегальной схеме Патрульня полиция/Facebook

Прокуратура установила организаторов незаконных схем по вывозу из Львова твердых бытовых отходов. Как выяснилось, к схеме причастны предприятия из Днепра, созданные в конце 2016 года. Они предоставляли услуги по захоронению мусора, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

В то же время предприятия Днепра, участвовавшие в схеме не имеют соответствующих ресурсов: техники, полигонов твердых бытовых отходов, транспортных средств, необходимых для захоронения отходов, не обладают недвижимостью и не имеют наемных работников. Налицо признаки фиктивности: учредителями, руководителями и бухгалтерами этих предприятий являются люди, которые регистрировали фирмы либо за деньги, либо вовсе не знали о существовании этих предприятий.

По данным следствия, после трагедии на Грибовицкой свалке около Львова и по настоящее время перевозчики твердых бытовых отходов подавали документы от имени фиктивных предприятий о якобы принятия и захоронения последними отходов, на основании чего получали средства из городского бюджета Львова. В то же время, таких услуг фиктивные предприятия не оказывали, а перевозчики незаконно осуществляли сброс твердых бытовых отходов в не отведенных для этого местах на всей территории Украины.

30 мая текущего года следователями Нацполиции во Львовской области совместно с работниками спецподразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ во Львовской области проведено 15 обысков на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, по результатам которых разоблачены лиц, причастных к деятельности фиктивных предприятий, изъят значительный объем документации, печати фиктивных предприятий, переписки лиц, которые их создали, и компьютерную технику.

На данный момент в уголовном производстве назначены соответствующие судебные экспертизы и решается вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении.

Прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 (завладение должностными лицами путем злоупотребления своим служебным положением средствами городского бюджета, которые предназначены для компенсации дополнительных расходов на перевозку твердых бытовых отходов), ч. 1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Ранее львовский городской голова Андрей Садовый выступил с предложением создать резервный мусорный полигон в Чернобыльской зоне. Садовый также заявил, что в качестве городского головы Львова готов профинансировать создание подобного полигона на средства городской громады.

Подробнее о так называемой "мусорной осаде" Львова читайте в статье Оксаны Сыроид "Мусор несвободы" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".