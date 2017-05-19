При подрыве автомобиля в Крапивницком пострадал сотрудник СИЗО – Старенький

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По предварительной информации, взрычатка была заложена в автомобиль пострадавшего в связи с его профессиональной деятельностью.

Стало известно, кто пострадал в результате подрыва автомобиля в Крапивницком Twitter/ПоліціяКіровоградщини

В результатепри помощи взрывного устройства пострадал оперуполномоченный городского СИЗО, сообщил бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

"Пострадавшим является оперуполномоченный СИЗО г. Крапивницкого. Предварительная информация – взрывчатка была заложена в авто в связи с его профессиональной деятельностью. Но это еще проверяется!", – написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что в городе Кропивницкий Кировоградской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения, в результате чего он получил тяжкие травмы.

Как отмечается в сообщении сектора коммуникации полиции Кировоградской области, происшествие случилось около 5 часов утра, в одном из спальных микрорайонов города. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащей потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. При взрыве мужчина получил тяжкие травмы.