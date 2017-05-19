При подрыве автомобиля в Крапивницком пострадал сотрудник СИЗО – Старенький

По предварительной информации, взрычатка была заложена в автомобиль пострадавшего в связи с его профессиональной деятельностью.
"Пострадавшим является оперуполномоченный СИЗО г. Крапивницкого. Предварительная информация – взрывчатка была заложена в авто в связи с его профессиональной деятельностью. Но это еще проверяется!", – написал он в Facebook.
Ранее сообщалось, что в городе Кропивницкий Кировоградской области неизвестные подорвали автомобиль сотрудника государственного учреждения, в результате чего он получил тяжкие травмы.
Как отмечается в сообщении сектора коммуникации полиции Кировоградской области, происшествие случилось около 5 часов утра, в одном из спальных микрорайонов города. По предварительной информации, на автомобиле "Нива", принадлежащей потерпевшему, сдетонировало взрывное устройство. При взрыве мужчина получил тяжкие травмы.ZN.UA