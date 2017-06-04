Президент попрощался с кардиналом Гузаром

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Церемония прощания с бывшим предстоятелем УГКЦ проходит в соборе Воскресения Христова в Киеве.

Чета Порошенко проводила в последний путь Блаженнейшего Любомира Гузара president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко с супругой проводили в последний путь бывшего предстоятеля Украинской греко-католической церкви. Церемония прощания с Блаженнейщим проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Для каждого он находил абсолютно уникальные слова. Многочасовые беседы и встречи с ним заряжали твердым оптимизмом. Он был настоящим преемником Андрея Шептицкого и Иосифа Слепого и сыграл важную роль не только для Украинской греко-католической церкви, не только для нашего государства, но и для всего мирового украинства", – подчеркнул президент.

По словам главы государства, Блаженнейший объединял Украину, обеспечивал ее единство словом, мыслью и молитвой.

"Я твердо верю, что сейчас, когда он отошел к Господу, его молитва за Украину, за украинский народ, за наше будущее будет еще сильнее", - добавил Порошенко.

Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Его похоронят в Киеве 5 июня.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".