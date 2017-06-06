Правоохранители снова пришли с обысками в Криворожский горсовет

Правоохранители изъяли тендерную документацию и договора на выполнение работ.

Прокуратура в очередной раз провела обыски в горсовете Кривого Рога Андрей Товстыженко, ZN.UA

и его структурных подразделениях 6 июня проходят обыски в рамках расследования уголовного производства. Чиновникам горсовета инкриминируют растрату бюджетных средств, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов и служебную халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

По данным ведомства, в течение 2016 года чиновники городского совета Кривого Рога заключали договора о выполнении работ и услуг за бюджетные средства. Часть этих средств с целью дальнейшей реализации перечислялась фиктивным предприятиям, которые безосновательно формировали налоговый кредит. Полученные таким образом денежные средства распределялись между должностными лицами органов исполнительной власти горсовета.

Сообщается, что во время обысков правоохранители изъяли тендерную документацию и договора на выполнение работ, которые заключались с частными предприятиями. Также были изъяты другие документы, на основании которых в дальнейшем осуществлялось завладение бюджетными средствами.

На данный момент первому заместителю Криворожского городского головы, бывшему и действующему начальникам управлений и отделов исполкома горсовета, а также должностным лицам некоторых частных предприятий сообщили о подозрении.

Также решается вопрос об объявлении в розыск и получении разрешения на задержание и доставку в суд некоторых подозреваемых, которые находятся за пределами Украины.

17 мая в Кривом Рогу проходили обыски по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах; первому заместителю мэра Кривого Рога Евгению Удоду объявили о подозрении.

В марте сообщалось, что правоохранители проводят ряд обысков в Криворожском городском совете, проверяя причастность городского головы Юрия Вилкула и его заместителей к хищению 200 млн грн государственных средств.