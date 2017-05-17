Первому заместителю мэра Кривого Рога объявили о подозрении - Луценко

Правоохранители расследуют деятельность криворожской ОПГ, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах.
По его словам, члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета. На основании полученных доказательств подозрения объявлены первому заместителю городского головы Кривого Рога Е. Г. Удоду; неофициальному владельцу ООО "Биф Будинвест" А.П. Михайленко; начальнику Управления градостроительства и архитектуры исполкома горсовета Кривого Рога П.П. Гнатовскому, начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома горсовета И.П. Лысенко, а также директору ООО "Биф Будинвест" А.В. Стеблянко.
"Часть из этих лиц объявляем в розыск с целью ареста. Призываю жителей, бизнес и служащих города дать показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и прочих членов ОПГ", – заявил генпрокурор.
Как сообщает пресс-служба ГПУ, обыски в Кривом Рогу проходят по 18 адресам, в том числе – в исполнительных комитетах горсовета, управлении Государственной казначейской службы города, офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к организации и деятельности ОПГ.
В марте сообщалось, что правоохранители проводят ряд обысков в Криворожском городском совете, проверяя причастность городского головы Юрия Вилкула и его заместителей к хищению 200 млн грн государственных средств.ZN.UA