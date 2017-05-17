Первому заместителю мэра Кривого Рога объявили о подозрении - Луценко

Правоохранители расследуют деятельность криворожской ОПГ, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах.

Генпрокурор рассказал об обысках в Кривом Рогу e.kryzhanivsky / Depositphotos

В Кривом Рогу проходят обыски по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах; первому заместителю мэра Кривого Рога Евгению Удоду объявили о подозрении, сообщает в Facebook Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных лиц горсовета. На основании полученных доказательств подозрения объявлены первому заместителю городского головы Кривого Рога Е. Г. Удоду; неофициальному владельцу ООО "Биф Будинвест" А.П. Михайленко; начальнику Управления градостроительства и архитектуры исполкома горсовета Кривого Рога П.П. Гнатовскому, начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома горсовета И.П. Лысенко, а также директору ООО "Биф Будинвест" А.В. Стеблянко.

"Часть из этих лиц объявляем в розыск с целью ареста. Призываю жителей, бизнес и служащих города дать показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и прочих членов ОПГ", – заявил генпрокурор.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, обыски в Кривом Рогу проходят по 18 адресам, в том числе – в исполнительных комитетах горсовета, управлении Государственной казначейской службы города, офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту проживания и регистрации подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к организации и деятельности ОПГ.

В марте сообщалось, что правоохранители проводят ряд обысков в Криворожском городском совете, проверяя причастность городского головы Юрия Вилкула и его заместителей к хищению 200 млн грн государственных средств.