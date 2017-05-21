Порошенко считает, что украинцы могут обойтись без подконтрольных ФСБ соцсетей

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Гарант также подпишет указ о запрете георгиевской ленты, как только получит из Верховной Рады соответствующий законопроект.

Порошенко считает украинцев независимыми от российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко убежден в том, что украинцы смогут обойтись без российских социальных сетей "" и "Одноклассники".

"И без подконтрольных ФСБ-КГБ социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", - отметил он во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Гарант затронул также вопрос георгиевских лент, которые попадут в Украину под запрет, как только президент подпишет соответствующий указ.

"И, кстати, закон о запрете георгиевских лент я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому, что это не является символикой Второй мировой, эта символика – символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что обвешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждые день и ночь. В конце концов, к сожалению, это Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона", - пояснил Петр Порошенко.

Глава государства напомнил, что парламентская ассамблея ОБСЕ восемь лет назад приняла резолюцию о тождестве нацистского и сталинского режимов, и предложила ввести общий день памяти жертв сталинизма и нацизма.

"Вот почему, если кто не понял, в течение последних лет в Украине и была проведена декоммунизация. Вот почему произошел так называемый "ленинопад". Вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов. Вот почему обновились таблички с названиями улиц. Коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", - подчеркнул президент.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие другие известные российские компании, в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокирование российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".