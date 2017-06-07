Порошенко подписал закон об увеличении размера алиментов

Минимальный размер алиментов будет увеличен до 50% детского прожиточного минимума.
Закон предусматривает увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Законом определен правовой режим алиментов как собственности ребенка. Тот из родителей, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними в соответствии с Гражданским кодексом Украины.
17 мая Верховная Рада приняла закон №4928 о внесении изменений в законодательные акты по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание. Проект закона поддержали 226 народных депутатов.ZN.UA