Порошенко подписал закон об увеличении размера алиментов

Минимальный размер алиментов будет увеличен до 50% детского прожиточного минимума.

Алименты признали собственностью ребенка. Василий Артюшенко, ZN.UA

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание" (№4928), сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает увеличение минимального размера алиментов на одного ребенка до 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Законом определен правовой режим алиментов как собственности ребенка. Тот из родителей, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

17 мая Верховная Рада приняла закон №4928 о внесении изменений в законодательные акты по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание. Проект закона поддержали 226 народных депутатов.