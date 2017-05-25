Порошенко не поддержал водителей с иностранными номерами

"Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать?"

"Когда мы были на "Ягодине", машина с литовскими номерами: за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: господин Президент, ну какие пять дней. Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, се, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать", - заявил Порошенко.

"Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее", - сказал Порошенко.

24 мая в Киеве водители автомобилей на иностранных номерах перекрыли одну из центральных улиц, требуя от властей пойти им на уступки.