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Попавший в плен военнослужащий самовольно оставил место службы – ВСУ

12 мая в 22:10
Военнослужащий лишен военного звания. 
военный дезертир
Сержант Гапьяк может оказаться перебежчиком
Военнослужащий Гапьяк самовольно оставил место службы в зоне АТО в конце марта этого года, по данному факту было проведено служебное расследование, а также отправлено сообщение в военную прокуратуру и в военную службу правопорядка, сообщила пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook. 
 
По данным штаба, 11 мая в Интернете было опубликован допрос неизвестными сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я.
 
"После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" согласно Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Украины. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК – "Добровольная сдача в плен", - сообщили в штабе АТО.  
 
 
 
Как сообщалось, боевики заблокировали верификацию отказа заключенных от выдачи в ОРДЛО
 
 
 
По материалам: ZN.UA
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Тэги военный служба военнослужащие АТО штаб прокуратура расследование плен права марта звание
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