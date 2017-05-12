Попавший в плен военнослужащий самовольно оставил место службы – ВСУ

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Военнослужащий лишен военного звания.

Сержант Гапьяк может оказаться перебежчиком Военнослужащий Гапьяк самовольно оставил место службы в зоне АТО в конце марта этого года, по данному факту было проведено служебное расследование, а также отправлено сообщение в военную прокуратуру и в военную службу правопорядка, сообщила пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, 11 мая в Интернете было опубликован допрос неизвестными сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я.

"После тщательного изучения инцидента, который произошел в конце марта, и учета всех обстоятельств военнослужащий был лишен воинского звания "сержант" согласно Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил Украины. Материалы служебного расследования направлены в военную прокуратуру для принятия правового решения по статье 430 УК – "Добровольная сдача в плен", - сообщили в штабе АТО.