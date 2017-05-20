Полиция расследует тройное убийство в Одессе

На телах погибших были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.
Отмечается, что в 21.00 в пятницу, 19 мая, в Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в частном доме на улице Средней он обнаружил тела своих родственников с признаками насильственной смерти.
Во время осмотра на телах погибших были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.
По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного правонарушения.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы сымитировали покушение на одного из руководителей Кропивницкого учреждения исполнения наказаний №14, автомобиль которого взорвали в пятницу, 19 мая, в одном из спальных районов города.Интерфакс-Украина