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Полиция расследует тройное убийство в Одессе

20 мая в 16:03

На телах погибших были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.

Одесса
В Одессе убили троих людей
Wikimedia commons
В Одессе совершено тройное убийство, где жертвами неизвестного злоумышленника стали супруги одесситы и мать одного из них, сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что в 21.00 в пятницу, 19 мая, в Хаджибеевское отделение полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в частном доме на улице Средней он обнаружил тела своих родственников с признаками насильственной смерти.

Во время осмотра на телах погибших были обнаружены телесные повреждения в виде рубленых и огнестрельных ранений головы.

По данному факту начато досудебное следствие по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению данного правонарушения.

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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы сымитировали покушение на одного из руководителей Кропивницкого учреждения исполнения наказаний №14, автомобиль которого взорвали в пятницу, 19 мая, в одном из спальных районов города.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Одесса погибшие правоохранители
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