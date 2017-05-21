Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в офисе КУН

Ночной инцидент предварительно квалифицирован как хулиганство, причастным к нему грозит от трех до семи лет тюремного заключения.
По предварительному заключению экспертов, в офисе КУН взорвалась боевая граната РГД-5, в результате взрыва никто не пострадал.
Взрыв на улице Антоновича 3Б прогремел поздно вечером, в субботу, 20 мая, около 22:25. Следователи и взрывотехники установили, что взрыв произошел на первом этаже здания, куда неизвестные бросили боевую гранату.
"Взрывной волной и осколками повреждены стены и входные двери. С места происшествия изъяли деформированные металлические фрагменты, кольцо и предохранительный рычаг, которые отправили на исследование", - рассказала начальник отдела коммуникации Нацполиции Киева.
Данный инцидент правоохранители квалифицировали по ч.4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
"Опрошены свидетели и очевидцы, решается вопрос изъятия записей с камер видеонаблюдения, установленных неподалеку. Полиция проводит ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления. За совершение правонарушения предусмотрено от трех до семи лет лишения свободы", - резюмировала она.
Как сообщалось ранее, 9 мая полиция заблокировала офис ОУН в Киеве. Причиной силового захвата офиса в центре Киева стал человек с гранатометом в руке, который целился в людей, написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.ZN.UA