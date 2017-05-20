Около 20 российских военных в Донбассе погибли и ранены из-за взрыва боеприпасов – разведка

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Взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности.

около 20 российских боевиков погибли и получили ранения в зоне АТО vk.com/strelkov_info

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск)продолжается рост числа преступлений и чрезвычайных происшествий на фоне употребления алкоголя и нарушения правил безопасности, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"На блокпосту 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК в районе н.п.Ясиноватая в помещении для хранения оружия и боеприпасов произошел взрыв, погибли и ранены до двадцати военнослужащих, которые, пренебрегая мерами безопасности, употребляли спиртные напитки и курили в этом помещении", - говорится в сообщении ГУР.

Кроме того, двое военнослужащих части самовольно оставили передовую позицию с оружием, опасаясь самосуда со стороны военнослужащих разведывательного подразделения полка, наблюдательный пост которого они обстреляли в состоянии алкогольного опьянения, ранив при этом трех разведчиков.

Украинская разведка также сообщает, что спор между российскими военными 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК переросла в вооруженную стрельбу, в результате один военнослужащий погиб и один тяжело ранен.

Напомним, 10 апреля военнослужащие инженерного подразделения того самого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка в состоянии алкогольного опьянения жестоко избили местных жителей в ночном развлекательном заведении Крещатицкого. Один человек скончался от полученных травм, еще более десяти человек получили ранения.

В конце февраля пьяные военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2-го АК ВС РФ ворвались в общеобразовательное учреждение Хрустального и угрожали ученикам и учителям физической расправой.