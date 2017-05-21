В Киеве произошел взрыв в офисе "Конгресса украинских националистов"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Никто не пострадал.

"В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации "Конгресс украинских националистов", произошел взрыв", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет подробности случившегося. Как сообщает издание, по некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату.