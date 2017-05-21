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В Киеве произошел взрыв в офисе "Конгресса украинских националистов"

21 мая в 01:42

Никто не пострадал. 

 
КУН
В здании КУН подорвали гранату
В Киеве произошел взрыв в офисе "Конгресса украинских националистов", никто не пострадал, сообщает интернет-издание Hromadske со ссылкой на полицию Киева.
 
"В Киеве в здании по адресу Антоновича, 3Б, где находится офис организации "Конгресс украинских националистов", произошел взрыв", — говорится в сообщении. 
 
Полиция выясняет подробности случившегося. Как сообщает издание, по некоторым данным, неизвестные бросили в здание боевую гранату. 
 
 
Причиной силового захвата офиса ОУН 9 мая в центре Киева стал мужчина с гранатометом в руке, который целился в людей, написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
 
По материалам: Hromadske.ua
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