Полиция больше не будет ловить призывников

Оповещать и доставлять призывников будут органы местного самоуправления.

Полиция не будет устраивать облавы на уклонистов Рада отменила обязанность сотрудников Национальной полиции искать, задерживать и доставлять в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе (относительно усиления гарантии соблюдения законодательства Украины)".

За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.

Законом предусматривается возложить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от места их пребывания в Украине и наличии в их административно-территориальных единицах военных комиссариатов, обязанность по требованию комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы, обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову, в 7-дневный срок сообщать районные (городские) комиссариаты о принятии на работу (учебу) и освобождения от работы (учебы) призывников и военнообязанных.

Действующая редакция закона предусмотрена для административно-территориальных единиц, где нет военных комиссариатов.