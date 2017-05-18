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Полиция больше не будет ловить призывников

18 мая в 22:47

Оповещать и доставлять призывников будут органы местного самоуправления.  

Днипро полиция
Полиция не будет устраивать облавы на уклонистов
Рада отменила обязанность сотрудников Национальной полиции искать, задерживать и доставлять в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга
 
Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины О воинской обязанности и военной службе  (относительно усиления гарантии соблюдения законодательства Украины)".
 
За соответствующий законопроект проголосовали 237 народных депутатов.
 
Законом предусматривается возложить на органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций, в том числе учебных заведений, независимо от места их пребывания в Украине и наличии в их административно-территориальных единицах военных комиссариатов, обязанность по требованию комиссариатов извещать призывников и военнообязанных об их вызове в военкоматы, обеспечивать своевременное прибытие по этому вызову, в 7-дневный срок сообщать районные (городские) комиссариаты о принятии на работу (учебу) и освобождения от работы (учебы) призывников и военнообязанных.
 
Действующая редакция закона предусмотрена для административно-территориальных единиц, где нет военных комиссариатов.
 
 
В ходе весеннего призыва в ряды украинской армии призовут 14 тысяч человек.
 
 
 
По материалам: ZN.UA
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