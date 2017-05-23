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Под Верховной Радой прошла акция "Депутат, не стань "экологическим бедствием!"

23 мая в 18:20

Активисты требовали от депутатов принять экологические законопроекты.

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Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

Возле Верховной Рады прошла акция "Депутат, не стань "экологическим бедствием!". В парламенте должны повторно рассмотрят проекты законов №2009а-д "Об оценке воздействия на окружающую среду" и №6106 "О стратегической экологической оценке". Участники требовали от народных депутатов принять законопроекты, которые внедряют европейские подходы к процедуре экологической оценки при планировании хозяйственной деятельности и устойчивого развития территорий с обеспечением участия общественности.

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В Донбассе сложилась угроза экологической катастрофы - Геращенко. Особую тревогу вызывают затопленные на оккупированных территориях шахты, в которых уровень воды почти достиг критического максимума.

По материалам: Василий Артюшенко, ZN.UA
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