Под Киевом горит суконная фабрика

Огнем охвачен склад готовой продукции площадью около 1500 м2.

На суконной фабрике в городе Березань Барышевского района Киевской области, где изготавливают пледы, одеяла и другие изделия из шерсти, продолжается масштабный пожар, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

15 мая в 14:30 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на складе Березанской суконной фабрики. На место вызова были направлены дежурные караулы пожарных. Они установили, что горит готовая продукция на площади 800 м2, и есть угроза распространения огня на соседние складские помещения. По повышенному номеру вызова на место пожара направлены дополнительные силы из Переяслав-Хмельницкого, Згуровского, Бориспольского, Яготинского, Броварского районов. Площадь пожара сейчас составляет около 1500 м2. Существует угроза распространения пожара на здание фабрики.

По предварительной информации жертв и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается. На тушение привлечено 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

Тем временем в Нью-Йорке сгорела старейшая синагога города. Пожар был локализован, но здание синагоги претерпела разрушений.