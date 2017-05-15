В Нью-Йорке сгорела старейшая синагога города

Пожар был локализован, но здание синагоги подверглось разрушениям.

В Нью-Йорке сгорела синагога nbcnewyork

В Нью-Йорке произошел сильный пожар в старейшей синагоге города "Бейт Мидраш а-Гадоль", которая расположена на Манхеттене.

Пожар вспыхнул вечером в воскресенье 14 мая, практически сразу после возгорания обрушилась крыша здания, передает nbcnewyork.com.

Fire engulfs a historic synagogue on Manhattan's Lower East Side https://t.co/asHCVGyypn — NBC New York (@NBCNewYork) 15 травня 2017 р.

Пожар был локализован, однако синагоге причинен значительный ущерб. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

"Бейт Мидраш а-Гадоль" построили в 1850-х годах евреи, прибывшие из России. В 2013 году синагогу хотели снести.