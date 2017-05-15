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В Нью-Йорке сгорела старейшая синагога города

15 мая в 07:00

Пожар был локализован, но здание синагоги подверглось разрушениям.

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В Нью-Йорке сгорела синагога
nbcnewyork
В Нью-Йорке произошел сильный пожар в старейшей синагоге города "Бейт Мидраш а-Гадоль", которая расположена на Манхеттене.

Пожар вспыхнул вечером в воскресенье 14 мая, практически сразу после возгорания обрушилась крыша здания, передает nbcnewyork.com.

Пожар был локализован, однако синагоге причинен значительный ущерб. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

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"Бейт Мидраш а-Гадоль" построили в 1850-х годах евреи, прибывшие из России. В 2013 году синагогу хотели снести. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги синагога пожар Нью-Йорк разрушение
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