В Нью-Йорке сгорела старейшая синагога города

Пожар был локализован, но здание синагоги подверглось разрушениям.
Пожар вспыхнул вечером в воскресенье 14 мая, практически сразу после возгорания обрушилась крыша здания, передает nbcnewyork.com.
Fire engulfs a historic synagogue on Manhattan's Lower East Side https://t.co/asHCVGyypn— NBC New York (@NBCNewYork) 15 травня 2017 р.
Пожар был локализован, однако синагоге причинен значительный ущерб. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
"Бейт Мидраш а-Гадоль" построили в 1850-х годах евреи, прибывшие из России. В 2013 году синагогу хотели снести.ZN.UA