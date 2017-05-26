Топ Новости
<
>

Почти половина украинцев считают Минздрав бесполезным органом

26 мая в 12:03

Украинцы считают, что больницы и медицинские учреждения должны иметь больше самоуправления для принятия решений.

Минздрав МОЗ
Около 40% украинцев даже не заметят ликвидации Минздрава
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Почти половина украинцев (49%) считают, что Министерство здравоохранения является важным для них лично и для их семьи, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом 40% сказали, что этот орган не имеет никакого значения для них.

Больше всего тех, для кого министерство имеет значение на Юге, меньше всего - на Востоке. Для старших министерство является несколько более важным, чем для младших респондентов. Для граждан в возрасте 18-35 лет Минздрав является важной структурой для 40%, а для 41% - бесполезной.

60% респондентов поддерживают идею, что больницы и медицинские учреждения должны иметь больше самоуправления для принятия решений, которые влияют на оказание услуг пациентам. 

1
Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 29 апреля – 7 мая 2017 года среди 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. 

Читайте также: За два года в Минздраве освоили всего 1% средств двухсотмиллионного займа МБРР на медицину

Напомним, что по данным опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2016 года около трети (29%) украинцев заявили, что имеют хронические заболевания. При этом 11% сообщили, что находились на стационарном лечении в больнице за последний год.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги министерство рейтинг больница
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...