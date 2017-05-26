Почти половина украинцев считают Минздрав бесполезным органом

Украинцы считают, что больницы и медицинские учреждения должны иметь больше самоуправления для принятия решений.
При этом 40% сказали, что этот орган не имеет никакого значения для них.
Больше всего тех, для кого министерство имеет значение на Юге, меньше всего - на Востоке. Для старших министерство является несколько более важным, чем для младших респондентов. Для граждан в возрасте 18-35 лет Минздрав является важной структурой для 40%, а для 41% - бесполезной.
60% респондентов поддерживают идею, что больницы и медицинские учреждения должны иметь больше самоуправления для принятия решений, которые влияют на оказание услуг пациентам.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 29 апреля – 7 мая 2017 года среди 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.
Напомним, что по данным опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2016 года около трети (29%) украинцев заявили, что имеют хронические заболевания. При этом 11% сообщили, что находились на стационарном лечении в больнице за последний год.ZN.UA