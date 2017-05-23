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Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности

23 мая в 23:26

Россия сохраняет свой мандат и влияет на решения Интерпола в целом.

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Петренко не доволен Интерполом
Пресс-служба Кабмина Украины
Министр юстиции Павел Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности, об этом он заявил в интервью "5 каналу".
 
"На самом деле есть элемент политики в деятельности Интерпола, к сожалению", - заявил Петренко, комментируя снятие с международного розыска ряда чиновников времен бывшего Президента Виктора Януковича.
 
По словам Петренко, некоторые страны-члены Интерпола, в частности Россия, в течение нескольких лет нарушают международное законодательство и не выдают преступников по запросам других государств.
 
При этом указанные страны сохраняют свой мандат и влияют на решения Интерпола в целом.
 

Напомним, 3 мая стало известно, что информация об экс-президенте Викторе Януковиче и его сыне Александре была удалена из базы данных Интерпола. Таким образом, международный розыск Януковича был отменен.

Кроме того, Интерпол снял с розыска бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу Администрации президента Сергея Клюева, а также отказался объявлять в международный розыск народного депутата Александра Онищенко.

В Генпрокуратуре пояснили действия Интерпола несовершенством украинского уголовно-процессуального законодательства и пообещали обжаловать отмену розыска Януковича.

 
По материалам: Украинская правда
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