Россия сохраняет свой мандат и влияет на решения Интерпола в целом.

Петренко не доволен Интерполом Пресс-служба Кабмина Украины Министр юстиции Павел Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности, об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"На самом деле есть элемент политики в деятельности Интерпола, к сожалению", - заявил Петренко, комментируя снятие с международного розыска ряда чиновников времен бывшего Президента Виктора Януковича.

По словам Петренко, некоторые страны-члены Интерпола, в частности Россия, в течение нескольких лет нарушают международное законодательство и не выдают преступников по запросам других государств.

При этом указанные страны сохраняют свой мандат и влияют на решения Интерпола в целом.