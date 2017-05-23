Петренко обвинил Интерпол в политической ангажированности

Россия сохраняет свой мандат и влияет на решения Интерпола в целом.
Напомним, 3 мая стало известно, что информация об экс-президенте Викторе Януковиче и его сыне Александре была удалена из базы данных Интерпола. Таким образом, международный розыск Януковича был отменен.
Кроме того, Интерпол снял с розыска бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу Администрации президента Сергея Клюева, а также отказался объявлять в международный розыск народного депутата Александра Онищенко.
В Генпрокуратуре пояснили действия Интерпола несовершенством украинского уголовно-процессуального законодательства и пообещали обжаловать отмену розыска Януковича.