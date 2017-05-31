Назначен новый главврач "Охматдет"

Ранее она работала главврачом Коломыйской больницы.

Ее кандидатуру согласовали все члены комиссии.

Садовьяк работает главным врачом Коломыйской районной центральной больницы 14 лет. Согласно декларации, в ее собственности одна квартира на 82,8 квадратных метров и один земельный участок на 1200 квадратных метров.

На новой должности Ирина Садовьяк планирует изменить организационную структуру "Охматдета", в частности, планирует превратить больницу в коммунальное некоммерческое предприятие и предлагает обратную связь с регионами.

"Я чистый управленец, ни дня не работала врачом, и занимаюсь именно организацией и всем, что касается управленческой деятельности. Подбираю только специалистов", - сказала она.

Минздрав Украины объявил открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы " Охматдет " в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем.