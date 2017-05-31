Назначен новый главврач "Охматдет"

Ранее она работала главврачом Коломыйской больницы.
"Охматдет" возглавила главврач из Коломыи
Новым главным врачом главной детской больницы Украины "Охматдет
" стала врач из Коломыи Ирина Садовьяк, сообщает "Украинская правда. Жизнь
".
Ее кандидатуру согласовали все члены комиссии.
Садовьяк работает главным врачом Коломыйской районной центральной больницы 14 лет. Согласно декларации, в ее собственности одна квартира на 82,8 квадратных метров и один земельный участок на 1200 квадратных метров.
На новой должности Ирина Садовьяк планирует изменить организационную структуру "Охматдета", в частности, планирует превратить больницу в коммунальное некоммерческое предприятие и предлагает обратную связь с регионами.
"Я чистый управленец, ни дня не работала врачом, и занимаюсь именно организацией и всем, что касается управленческой деятельности. Подбираю только специалистов", - сказала она.
Минздрав Украины объявил открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем.
По материалам:
Украинская правда
Среди обязательных квалификационных требований к кандидатам на должность главного врача больницы "Охматдет" Минздрава Украины:
- высшее образование по специальности "Медицина", наличие сертификата врача-специалиста;
- стаж работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;
- свободное владение украинским языком.
Желательно, чтобы кандидат владел английским языком.