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Назначен новый главврач "Охматдет"

31 мая в 20:18

Ранее она работала главврачом Коломыйской больницы. 

главврач "Охматдет"
"Охматдет" возглавила главврач из Коломыи
Новым главным врачом главной детской больницы Украины "Охматдет" стала врач из Коломыи Ирина Садовьяк, сообщает "Украинская правда. Жизнь".
 
Ее кандидатуру согласовали все члены комиссии. 
 
Садовьяк работает главным врачом Коломыйской районной центральной больницы 14 лет. Согласно декларации, в ее собственности одна квартира на 82,8 квадратных метров и один земельный участок на 1200 квадратных метров.
 
На новой должности Ирина Садовьяк планирует изменить организационную структуру "Охматдета", в частности, планирует превратить больницу в коммунальное некоммерческое предприятие и предлагает обратную связь с регионами.
 
"Я чистый управленец, ни дня не работала врачом, и занимаюсь именно организацией и всем, что касается управленческой деятельности. Подбираю только специалистов", - сказала она.
 
 
Минздрав Украины объявил открытый конкурс на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в связи с окончанием срока контракта с предыдущим руководителем – Юрием Гладушем. 

Среди обязательных квалификационных требований к кандидатам на должность главного врача больницы "Охматдет" Минздрава Украины:

- высшее образование по специальности "Медицина", наличие сертификата врача-специалиста;

- стаж работы на руководящих должностях – не менее 5 лет;

- свободное владение украинским языком.

Желательно, чтобы кандидат владел английским языком.

По материалам: Украинская правда
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Тэги врач больница должность Украина работа Охматдет Коломыя Минздрав связь Влад метро
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