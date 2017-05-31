Насиров отрицает обращение в НАБУ за разрешением на выезд в Польшу

Отстраненный глава ГФС заявляет, что не пытался вернуть себе загранпаспорт для поездки в Варшаву, но все же нуждается в лечении в США.

Насиров обвинил НАБУ в популизме sfs.gov.ua

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров опроверг информацию обс ходатайством о разрешении на выезд в Польшу для посещения соревнований по дзюдо.

По мнению Насирова, якобы ложь о соответствующем обращении в НАБУ необходима, чтобы заблокировать ему выезд на лечение в США.

"Я уже неоднократно говорил, что Национальное антикоррупционное бюро – крайне необходимый орган для страны. Но когда там работают популисты, тщеславные люди – то это уже большая проблема. Проблема всей страны. Еще одним проявлением этой "детской" болезни стала ложь о том, что я якобы просил дать мне разрешение на выезд в Польшу. Официально прошу показать мое обращение, - когда и к кому я обращался. Или это специально придумано для того, чтобы заблокировать выезд на лечение в США?", - написал он на своей странице в Facebook.

Отстраненный глава ГФС также пообещал отстаивать собственные права всеми доступными конституционными методами.

"Отказ отпустить на такой нужный мне курс лечения останется на совести детективов, которые приняли это решение. Но я обещаю использовать все конституционные методы для отстаивания своих прав. Ведь речь идет не о поездке на курорт, и вопрос стоит очень остро", - добавил Роман Насиров.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили главе ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытки на сумму два млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".