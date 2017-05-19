НАПК обязало е-декларантов сменить российские почтовые ящики

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В агентстве объяснили, как изменить почтовый ящик в учетной записи реестра деклараций.

В НАПК хотят, чтобы чиновники избавились от российских электронных почтовых ящиков в своих учетных записях реестра деклараций НАПК / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции () обратилось к субъектам декларирования с требованием неотложно заменить электронные почтовые ящики российских доменов в личных учетных записях реестра деклараций на ящики, созданные на украинских серверах.

"Во исполнение Указа Президента Украины от 15 мая 2017 года №133/2017 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональних специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)" просим неотложно изменить электронные почтовые ящики российских доменов (например: mail.ru, yandex.ru, bk.ru) в личных учетных записях Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномеченных на выполнение функцій государства или местного самоуправления, на созданные на украинских серверах (например: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com)", – говорится в сообщении на сайте агентства.

В сообщении также подробно объясняется, как изменить электронный почтовый адрес учетной записи.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина", а также многие прочие известные российские компании,в числе которых - компания "1С".

Подробнее о запрете в Украине российских соцсетей, интернет-сервисов и компаний читайте в материале ZN.UA "Блокировка российских интернет-сервисов и соцсетей: что известно".