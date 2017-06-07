НАОКВО согласовало первый стандарт высшего образования

Согласование первого стандарта может свидетельствовать о реальном включении агентства в работу.

НАОКВО вроде бы начало работать Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования () согласовало новый стандарт высшего образования для специальности "Кибербезопасность".

Стандарт был разработан подкомиссией сектора высшего образования Научно-методического совета МОН и уже прошел другие необходимые согласования.

"То, что НАОКВО согласовало нам первый стандарт, является очень важным, поскольку свидетельствует о реальном включении агентства в работу. Этого ждала вся образовательная общественность Украины. Надеюсь, что их работа будет плодотворной и эффективной, и уже в ближайшее время агентство полноценно включится в процесс обеспечения качества высшего образования", – отметил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.

После согласования агентством работа по утверждению стандарта вышла на финишную прямую – сейчас уже подготовлен соответствующий проект приказа. Таким образом "Кибербезопасность" станет первым утвержденным стандартом бакалаврского уровня. Предполагается, что он будет введен в действие с 2017-18 учебного года.

Подробнее о начало работы НАЗЯВО читайте в материале "Клетка для монстра. Национальное агентство по вопросам качества высшего образования (НАОКВО) предлагают "перезапустить" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".