НАОКВО согласовало первый стандарт высшего образования

Согласование первого стандарта может свидетельствовать о реальном включении агентства в работу.
Стандарт был разработан подкомиссией сектора высшего образования Научно-методического совета МОН и уже прошел другие необходимые согласования.
"То, что НАОКВО согласовало нам первый стандарт, является очень важным, поскольку свидетельствует о реальном включении агентства в работу. Этого ждала вся образовательная общественность Украины. Надеюсь, что их работа будет плодотворной и эффективной, и уже в ближайшее время агентство полноценно включится в процесс обеспечения качества высшего образования", – отметил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.
После согласования агентством работа по утверждению стандарта вышла на финишную прямую – сейчас уже подготовлен соответствующий проект приказа. Таким образом "Кибербезопасность" станет первым утвержденным стандартом бакалаврского уровня. Предполагается, что он будет введен в действие с 2017-18 учебного года.
Подробнее о начало работы НАЗЯВО читайте в материале "Клетка для монстра. Национальное агентство по вопросам качества высшего образования (НАОКВО) предлагают "перезапустить" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA