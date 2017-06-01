Надеются на улучшение экономической ситуации до конца года около 10% украинцев

Украинцы почти не надеются на улучшение как ситуации в стране, так и собственного благосостояния.

Украинцы почти не верят в "покращення" ни уже сегодня, ни уже завтра Нацбанк Украины/Facebook

Улучшения экономического положения страны до конца 2017 года ожидают 12% украинцев, 36% − ожидают ухудшения, а 40% считают, что оно не изменится, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В то же время, 23% опрошенных считают, что в течение ближайших 2-3 лет экономическое положение страны изменится в лучшую сторону, 27% − изменится к худшему, 24% − что оно не изменится.

Ожидания изменения уровня благосостояния своей семьи респондентами очень мало отличаются от прогнозов изменения экономического положения страны. Среди опрошенных 12% ожидают улучшения уровня благосостояния собственной семьи до конца 2017 года, 31% − ожидают ухудшения, 42% считают, что он не изменится. 24% опрошенных считают, что в ближайшие 2-3 года уровень благосостояния их семей изменится к лучшему, 24% − изменится к худшему, 23% − что он не изменится.

Центр Разумкова

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 апреля 2017 года 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным опроса Центра Разумкова, более 80% украинцев оценивают экономическое положение страны как плохое или очень плохое: 39% украинцев определяют его как очень плохое, а 45% как "достаточно плохое", 14% – "не плохое и не хорошее", и лишь 1% – как хорошее.