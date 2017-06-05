Топ Новости
<
>

Нацгвардия получила очередную партию БТРов

5 июня в 17:04

Новые боевые машины оснащены цифровым комплексом с лазерным дальномером и стабилизатором пушки.

БТР-3ДА
Киевский бронетанковый завод передал Нацгвардии партию БТРов
Укроборонпром
Национальная гвардия Украины получила партию новых БТР-3ДА, сообщил президент Петр Порошенко.

"Очередная партия новых БТР-3ДА передана в Нацгвардии. Киевский бронетанковый завод оснастил боевые машины современным цифровым комплексом с лазерным дальномером и стабилизатором пушки", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также обнародовал видео испытаний БТР-3ДА.

Смотрите фото: Полиция обнаружила БТР и склад артиллерийских боеприпасов под Киевом

Напомним, что в 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", выпустило для украинских бойцов более полусотни новых БТР-3. Силами завода в течение 2016 года также было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и прочего тяжелого вооружения. Большинство из них – силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.

Кроме того, завод завершил монтаж совершенно нового цеха для производства корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги БТР завод
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...