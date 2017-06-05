Нацгвардия получила очередную партию БТРов

Новые боевые машины оснащены цифровым комплексом с лазерным дальномером и стабилизатором пушки.

Киевский бронетанковый завод передал Нацгвардии партию БТРов Укроборонпром

Национальная гвардия Украины получила партиюсообщил президент Петр Порошенко.

"Очередная партия новых БТР-3ДА передана в Нацгвардии. Киевский бронетанковый завод оснастил боевые машины современным цифровым комплексом с лазерным дальномером и стабилизатором пушки", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Президент также обнародовал видео испытаний БТР-3ДА.

Напомним, что в 2016 году ГП "Киевский бронетанковый завод", которое входит в состав ГК "Укроборонпром", выпустило для украинских бойцов более полусотни новых БТР-3. Силами завода в течение 2016 года также было отремонтировано около 140 единиц бронетехники и прочего тяжелого вооружения. Большинство из них – силами ремонтных бригад, которые восстанавливали военную технику непосредственно в полевых условиях зоны АТО.

Кроме того, завод завершил монтаж совершенно нового цеха для производства корпусов для БТР-3. Для этого предприятие организовало современное сборочно-сварочное производство.