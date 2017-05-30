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Под Харьковом соревновались экипажи бронетранспортеров

30 мая в 14:37

Национальная гвардия осваивает новые БТР-4Е украинского производства.

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Фото sq.com.ua

На военном полигоне под Харьковом прошли соревнования на лучший экипаж бронетранспортера среди воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Соревнования были проведены в два этапа: на первом - экипажи выполняли нормативы и водили бронетранспортеры БТР-4Е, на втором - выполняли практические стрельбы и метали ручные гранаты РГД-5.

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"Укроборонпром" в 2016 году передал военным 2139 единиц техники. Украинские военные получили за год 109 единиц новой и модернизованной бронетанковой техники.

 
По материалам: sq.com.ua
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Тэги бронетранспортер соревнования БТР гвардия стрельба военный
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