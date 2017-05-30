Под Харьковом соревновались экипажи бронетранспортеров

Национальная гвардия осваивает новые БТР-4Е украинского производства.

На военном полигоне под Харьковом прошли соревнования на лучший экипаж бронетранспортера среди воинских частей Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины. Соревнования были проведены в два этапа: на первом - экипажи выполняли нормативы и водили бронетранспортеры БТР-4Е, на втором - выполняли практические стрельбы и метали ручные гранаты РГД-5.

"Укроборонпром" в 2016 году передал военным 2139 единиц техники. Украинские военные получили за год 109 единиц новой и модернизованной бронетанковой техники.