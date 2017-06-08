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НАБУ расследует 333 уголовных производства

8 июня в 00:26

САП направила в суды 68 обвинительных актов.

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В мае детективы НАБУ вручили уведомления о подозрении восьми фигурантам уголовных производств
НАБУ / Flickr
Детективы Национального антикоррупционного бюро, по состоянию на 31 мая, расследуют 333 уголовных производства. По результатам работы НАБУ Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суды 68 обвинительных актов. Три из них были переданы в суд в течение мая, сообщила пресс-служба НАБУ в среду, 7 июня.

В мае детективы вручили уведомления о подозрении восьми фигурантам уголовных производств. В отношении девяти подозреваемых прокурорами САП были составлены обвинительные акты.

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Напомним, 10 февраля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил о результатах работы Бюро за 14 месяцев. Так, в суд было направлено 50 уголовных производств, по которым вступили в силу 12 судебных приговоров.

Сытник также рассказал, что сейчас в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовные производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 миллиардов гривень.

Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ САП Сытник коррупция суд
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