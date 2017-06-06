НАБУ обнародовало результаты голосования за новый состав Совета общественного контроля

Причины зафиксированных во время голосования сбоев с отправкой SMS с кодом подтверждения устанавливаются.
В состав совета вошли 15 человек, результаты голосования опубликованы на официальном сайте Бюро во вторник, 6 июня.
ОО "Электронная демократия" – наблюдатель, который осуществлял мониторинг за процессом голосования, не выявил фактов, которые бы свидетельствовали об искусственном завышении количества голосов за победителей выборов.
Во время голосования не было выявлено ошибок по вине сервера. В то же время, причины зафиксированных во время голосования сбоев с отправкой SMS с кодом подтверждения устанавливаются
|
№
|
ФИО
|
Общественное объединение
|
Голосов
|
1.
|
Маселко Роман Анатольевич
|
ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан"
|
5311
|
2.
|
Бочкала Роман Александрович
|
ОО "Стоп коррупции"
|
5251
|
3.
|
Рыженко Екатерина Геннадьевна
|
ОО Transparency International Украина
|
5068
|
4.
|
Хаджинов Сергей Владимирович
|
ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан"
|
4979
|
5.
|
Романюков Артем Валерьевич
|
ОО "Платформа общественного контроля"
|
4919
|
6.
|
Устименко Виталий Николаевич
|
ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан"
|
4853
|
7.
|
Янченко Галина Игоревна
|
ОО "Антикоррупционный штаб"
|
4851
|
8.
|
Пересоляк Александр Сергеевич
|
ОО "Ужгородская общественная рада"
|
4702
|
9.
|
Марчук Антон Ярославович
|
ОО "Антикоррупционный штаб"
|
4246
|
10.
|
Лагутенко Артем Александрович
|
ОО "Стоп коррупции"
|
4111
|
11.
|
Грушовець Евгений Анатольевич
|
ВОО "Ассоциация юристов Украины"
|
3959
|
12.
|
Миткалик Сергей Иванович
|
ОО "Харьковский антикоррупционный центр"
|
3929
|
13.
|
Рысенко Владимир Николаевич
|
ОО "Харьковский антикоррупционный центр"
|
3763
|
14.
|
Назар Первак Михайлович
|
ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост"
|
3659
|
15.
|
Юрченко Алла Валерьевна
|
ОО "Офис регионального развития"
|
3585
Напомним, 31 мая состоялось интернет-голосование за кандидатов в члены Совета общественного контроля при НАБУ. В голосовании приняли участие более 17 тысяч граждан Украины.
Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и осуществлять гражданский контроль деятельности НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два ее представителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.ZN.UA