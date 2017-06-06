НАБУ обнародовало результаты голосования за новый состав Совета общественного контроля

Причины зафиксированных во время голосования сбоев с отправкой SMS с кодом подтверждения устанавливаются.

В НАБУ подвели итоги голосования за Совет общественного контроля НАБУ

В Национальном антикоррупционном бюро подвели итоги

В состав совета вошли 15 человек, результаты голосования опубликованы на официальном сайте Бюро во вторник, 6 июня.

ОО "Электронная демократия" – наблюдатель, который осуществлял мониторинг за процессом голосования, не выявил фактов, которые бы свидетельствовали об искусственном завышении количества голосов за победителей выборов.

Во время голосования не было выявлено ошибок по вине сервера. В то же время, причины зафиксированных во время голосования сбоев с отправкой SMS с кодом подтверждения устанавливаются

№ ФИО Общественное объединение Голосов 1. Маселко Роман Анатольевич ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан" 5311 2. Бочкала Роман Александрович ОО "Стоп коррупции" 5251 3. Рыженко Екатерина Геннадьевна ОО Transparency International Украина 5068 4. Хаджинов Сергей Владимирович ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан" 4979 5. Романюков Артем Валерьевич ОО "Платформа общественного контроля" 4919 6. Устименко Виталий Николаевич ОО "Всеукраинское объединение "Автомайдан" 4853 7. Янченко Галина Игоревна ОО "Антикоррупционный штаб" 4851 8. Пересоляк Александр Сергеевич ОО "Ужгородская общественная рада" 4702 9. Марчук Антон Ярославович ОО "Антикоррупционный штаб" 4246 10. Лагутенко Артем Александрович ОО "Стоп коррупции" 4111 11. Грушовець Евгений Анатольевич ВОО "Ассоциация юристов Украины" 3959 12. Миткалик Сергей Иванович ОО "Харьковский антикоррупционный центр" 3929 13. Рысенко Владимир Николаевич ОО "Харьковский антикоррупционный центр" 3763 14. Назар Первак Михайлович ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост" 3659 15. Юрченко Алла Валерьевна ОО "Офис регионального развития" 3585

Напомним, 31 мая состоялось интернет-голосование за кандидатов в члены Совета общественного контроля при НАБУ. В голосовании приняли участие более 17 тысяч граждан Украины.

Согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", Совет общественного контроля создается в составе 15 человек. Его задача – обеспечивать прозрачность и осуществлять гражданский контроль деятельности НАБУ. Совет заслушивает информацию о выполнении планов и задач Национального бюро, рассматривает отчеты и утверждает заключение по ним, два ее представителя входят в состав Дисциплинарной комиссии Бюро.