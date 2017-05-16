На Житомирщине двух чиновников ГФС задержали за взятку

50 тысяч гривень взятки налоговики прятали в "Вестнике налоговой службы".

Налоговики-взяточники организовали настоящую схему СБУ поймали на взятке двух чиновников ГФС, сообщает пресс-служба СБУ.

Начальник одного из управлений ГУ ГФС совместно со своим подчиненным из числа руководителей отделов занимались систематическими поборами и вымогательством денег у местных предпринимателей за уменьшение штрафных санкций за нарушения, выявленные при плановых проверках. При этом "такса" колебалась в зависимости от размера штрафных санкций, которые должны быть наложены на предприятие. В частности, злоумышленники требовали у житомирского бизнесмена 100 тысяч гривень за наложение на его предприятие минимального штрафа.

Правоохранители задержали взяточников в служебном кабинете во время получения части взятки в размере 50 тысяч гривень. По требованию взяточника, бизнесмен положил деньги в издание "Вестник налоговой службы".

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

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Напомним, что по данным Transparency International Украина, в 2015 году средний размер взятки составил около 40 тысяч грн, тогда как в 2014 году чиновники брали в среднем 30 тысяч грн. При этом лишь пятая часть чиновников (19%), которых судили за вымогательство или получение взятки, оказалась за решеткой. Больше всего за коррупцию в Украине осуждено работников правоохранительной сферы - 14% от всех дел.