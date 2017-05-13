Топ Новости
<
>

Глава Килийской райгосадминистрации задержан за взятку – Аваков

13 мая в 00:09
Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы. 
Наручники
Крупный местный чиновник задержан за взятку
Полиция в Одесской области задержала за взятку главу Килийской РГА Виктора Грекова, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
 
Чиновник во главе группы лиц требовал деньги за выделение прав на земельные участки вдоль Дуная.
 
"Вечером сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Прокуратурой - задержали с поличным злоумышленников по 208 ст. - при передаче главе и главспецу - очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 долл. за 2 га земли. Проводятся обыски. Готовим материалы в суд. За организацию системного "бизнеса" по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", - сообщил министр.
 
 
 
Как сообщалось, бывших киевских чиновников будут судить за растрату 870 тысяч, выделенных на детей сирот.
 
По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги чиновники взятка министр суд тюрьма земля Аваков система бизнес органы пакет матери
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ