Глава Килийской райгосадминистрации задержан за взятку – Аваков

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Крупный местный чиновник задержан за взятку Полиция в Одесской области задержала за взятку главу Килийской РГА Виктора Грекова, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Чиновник во главе группы лиц требовал деньги за выделение прав на земельные участки вдоль Дуная.

"Вечером сотрудники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с Прокуратурой - задержали с поличным злоумышленников по 208 ст. - при передаче главе и главспецу - очередного пакета-вознаграждения со взяткой 2300 долл. за 2 га земли. Проводятся обыски. Готовим материалы в суд. За организацию системного "бизнеса" по продаже государственной земли задержанным светит до 10-ти лет тюрьмы", - сообщил министр.