На Троицу назначили четыре дополнительных поезда

Поезда будут курсировать 2 – 5 июня.

На Троицу будут дополнительные поезда uz.gov.ua

На выходные дни по случаю христианского праздника Троица назначены четыре дополнительных поезда.

Как сообщили в "Укрзалізниці", дополнительные пассажирские составы будут курсировать 2 – 5 июня по следующим маршрутам.

№207 Киев – Ужгород, из Киева 2, 4 июня, из Ужгорода 3, 5 июня.

№249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, из Киева 2, 4 июня, из Черновцов 3, 5 июня.

№179 Днепр – Киев из Днепра и Киева 3, 5 июня.

№231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 2, 4 июня, из Ивано-Франковска 3, 5 июня.

Троица является одним из трех церковных праздников, которые в Украине являются официальными выходными дням. В этом году Троица выпадает на воскресенье, 4 июня, выходным будет и понедельник, 5 июня.