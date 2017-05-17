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На Троицу назначили четыре дополнительных поезда

17 мая в 02:53

Поезда будут курсировать 2 – 5 июня. 

поезд Skoda
На Троицу будут дополнительные поезда
uz.gov.ua
На выходные дни по случаю христианского праздника Троица назначены четыре дополнительных поезда.

Как сообщили в "Укрзалізниці", дополнительные пассажирские составы будут курсировать 2 – 5 июня по следующим маршрутам. 

№207 Киев – Ужгород, из Киева 2, 4 июня, из Ужгорода 3, 5 июня.
№249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, из Киева 2, 4 июня, из Черновцов 3, 5 июня.
№179 Днепр – Киев из Днепра и Киева 3, 5 июня.
№231 Днепр – Ивано-Франковск, с Днепра 2, 4 июня, из Ивано-Франковска 3, 5 июня.

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Троица является одним из трех церковных праздников, которые в Украине являются официальными выходными дням. В этом году Троица выпадает на воскресенье, 4 июня, выходным будет и понедельник, 5 июня.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев Троица поезд пассажирский
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