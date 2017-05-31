На приморском направлении активизировались снайперы боевиков

Один украинский военный погиб, еще пятеро бойцов получили ранения.

Несколько населенных пунктов на приморском направлении оказались под огнем снайперов боевиков 112 Украина

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 30 мая, 44 раза обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается напряженной, но контролируемой военнослужащими Вооруженных сил Украины. В течение суток зафиксировано восемь фактов использования ими запрещенного "Минском" вооружения.

На приморском направлении боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО. Поздно вечером оккупанты накрыли минометным огнем калибра 120 мм укрепления украинских военных вблизи Новотроицкого, и обстреливали их в течение часа. Также с наступлением темноты вооруженные провокации террористов с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Широкино, Гнутово, Березового, Богдановки, Павлополя, Марьинки и Красногоровки. А по опорным пунктам сил АТО возле Красногоровки и Богдановки боевики били из вооружения БМП. В районе Широкино, Павлополя и Марьинки работали вражеские снайперы.

На донецком направлении одной из самых горячих точек остаются Авдеевка и ее пригород. Вчера на этом участке террористы применяли запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, под вражеский огонь из гранатометов различных модификаций и разнообразного стрелкового оружия неоднократно попадали опорные пункты бойцов ВСУ. Под обстрел оккупантов из пехотного вооружения попали защитники Зайцево и Песков.

На луганском направлении боевики шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных. В частности, с 18:00 и до полуночи террористы обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Станицы Луганской, Сизого и станции "Донец".

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы четыре раза использовали запрещенное "Минском" вооружение, горячее всего было на приморском направлении. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".