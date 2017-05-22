Музей монументальной пропаганды СССР в Киеве откроют к столетию октябрьского переворота

Коммунистических идолов разместят на ВДНХ под открытым небом в назидание потомкам.

"Никогда снова" - именно об этом будут говорить экспонаты Музея монументальной пропаганды СССР Сайт города Запорожья

Открытие Музея монументальной пропаганды СССР в Киеве запланировано на ноябрь 2017 года, сообщил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Сегодня, во вторую годовщину вступления в действие декоммунизационных законов, начинаем создание в Киеве Музея монументальной пропаганды СССР. Открытие - в ноябре этого года на территории ВДНХ под открытым небом и в одном из павильонов", - написал он на свой странице в Facebook.

Вятрович отметил, что за два года была почти выполнена задача избавиться от символов коммунизма в общественном пространстве, однако это был только первый шаг.

"Мы должны не просто забыть советское прошлое - наоборот должны помнить, как пример того, что никогда не должно повториться. "Никогда снова" именно об этом говорить экспонаты посетителям будущего музея монументальной пропаганды СССР", - добавил он.

По его словам, инициаторами проекта стали: председатель попечительского совета, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив; сам Вятрович, врио генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин. Руководитель проекта Максим Бахматов.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что мемориальные доски и памятники, которые демонтировали в столице, уже свезли на открытую площадку в Жулянах.

Министерство культуры выступило за создание музея тоталитаризма еще весной 2015 года. Инициатива создать такой музей обсуждалась среди экспертов, парламентариев, диссидентов и общественных деятелей.