Московский ураган дошел до Киева

В соцсетях появились фотографии последствий бури в Киеве.

Шквальный ветер и ливни, обрушившиеся вчера на Москву, сегодня добрались до Киева. В некоторых районах столицы ветер повалил деревья, а дождь затопил улицы, в других районах погода оставалась сухой. О пострадавших не сообщается.

Так, на улице Смольной возле метро "Васильковская" дерево упало на припаркованные автомобили. По информации ТСН, повреждены пять машин.

Неподалеку от метро "Демеевская" ливнем затопило улицу Кировоградскую.

Еще одно видео с ливнем – уже из международного аэропорта "Жуляны" – обнародовала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве и области до конца вторника прогнозируют грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Кроме того, спасатели предупреждают, что завтра, 31 мая, в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Сообщается, что в результате урагана в Московской области погиб гражданин Украины. В данный момент тело погибшего находится на медицинской экспертизе.