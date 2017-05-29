Матиос обвинил Горбатюка в "сливе" материалов уголовных производств

Конфликт между военным прокурором и и начдепартамента спецрасследований ГПУ продолжается.

Матиос обрушился с критикой на Горбатюка ZN.UA

Главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинил начальника департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка в некомпетентности и постоянном "сливе" материалов уголовных производств третьим лицам.

"Завалил всю работу, потому что не способен (кроме как языком) работать. Почти трехлетний пиар на крови, траляля по телефону во всех синхронах телеканалов и постоянный "странный" слив материалов уголовных производств на сторону себе подобным политиканам… и не только им", – написал Горбатюк в Facebook.

По мнению Матиоса, Горбатюк перебрасывает на других свою неспособность работать.

Ранее Сергей Горбатюк заявил, что военный прокурор Анатолий Матиос неоднократно вмешивался в расследование преступлений против Майдана, а также усомнился, что последний заинтересован в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.

Горбатюк также сообщил, что подал более 20 рапортов генпрокурору о неправомерных действиях Матиоса, но реакции на них не дождался.

Таким образом, он отреагировал на критику Матиоса о его адрес. Ранее лавный военный прокурор назвал действия подчиненных Горбатюка неэффективными, заявил о провале расследований по делам Евромайдана, а также вспомнил о передаче расследование экономических преступлений Януковича от Департамента спецрасследований новосозданному структурному подразделению ГПУ.