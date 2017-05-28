Горбатюк заявил о вмешательстве Матиоса в расследование преступлений против Майдана

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Матиос упрекнул Горбатюка в неэффективности, а Горбатюк подал Луценко более 20 рапортов на военного прокурора.

Горбатюк и Матиос обменялись взаимными обвинениями Сайт Генеральной прокуратуры

Начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратурыусомнился в заинтересованности заместителя главы ГПУ – главного военного прокурора Анатолия Матиоса в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.

По словам Горбатюка, Матиос неоднократно вмешивался в деятельность Департамента и препятствовал расследованию.

"Матиос, наверно, хотел бы, чтобы в расследовании преступлений против Евромайдана был провал. Следствие постоянно сталкивается с препятствиями в расследовании этих дел. К сожалению, эти препятствования исходят в том числе, от руководства Генеральной прокуратуры, в частности, и от Матиоса", – заявил прокурор в эфире телеканла "112. Украина" в воскресенье, 28 мая.

Горбатюк также сообщил, что подал более 20 рапортов генпрокурору о неправомерных действиях Матиоса, но реакции на них не дождался.

Таким образом, он отреагировал на критику Матиоса о его адрес. Ранее лавный военный прокурор назвал действия подчиненных Горбатюка неэффективными, заявил о провале расследований по делам Евромайдана, а также вспомнил о передаче расследование экономических преступлений Януковича от Департамента спецрасследований новосозданному структурному подразделению ГПУ.

"Фактически Матиос обвинил генпрокурора во лжи. Потому что в среду генпрокурор в Верховной Раде сообщает, что в расследовании дел Майдана есть довольно весомые результаты, а уже в субботу Маотис заявляет, что, оказывается, провал. Думаю, Матиос говорит неправду", – подчеркнул Горбатюк.

Он также прокомментировал ситуацию с с расследованием экономических престплений Януковича и его окружения.

"Было совещание, на котором никакого обсуждения экономических дел не происходило, был составлен протокол. После этого протокол попадает к Матиосу, в него вносятся заведомо неправдивые данные о том, что следствие неэффективное, и дела забираются. Это один случай. Следующий. Расследование убийств 19 февраля 2014 года в Хмельницком. В течении 2,5 лет военная прокуратура расследовала, потому что подозревались сотрудники СБУ. Одновременно по результатам расследования пришли к выводам, что "майдановцы" сами себя перестреляли. В связи с этим наш Департамент вынужден забрать это производство и начать с нуля расследование через 2,5 года, и тратить на это время те же самые штаты, давать дополнительных следователей, которых у нас и так недостаточно", – добавил Горбатюк.

Он также высказал предположение, что критикой Матиос пытается прикрыть отсутствие результатов в расследовании резонансных преступлений, которые находятся в непосредственной подследственности военной прокуратуры.

Начальник Департамента спецрасследований также сообщил, что всего на сегодняшний день по делам о преступлениях против Евромайдана сообщено о подозрении свыше 350 лицам, в отношении 230 направлены обвинительные акты в суд, и есть уже более 35 приговоров.

Ранее начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что за преступления против Евросайдана в Украине за три года реальный срок лишения свободы получил всего один человек - так называемый "титушка", который приговорен к 4 годам колонии.

Подробнее о ситуации с расследованием преступлений против Евромайдана читайте в статье Евгении Закревской "Обратная сторона очевидности", а также и в интервью с главой Департамента специальных расследований ГПУ Сергеем Горбатюком в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".