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Луценко предложил создать вместо антикоррупционного суда антикоррупционную палату

22 мая в 11:41

Делами коррупции категории А должна заниматься специальная палата судей, созданная на базе существующего уголовного суда, сообщил Луценко.

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Луценко предложил создать антикоррупционную палату
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Ураина не нуждается в отдельном суде, который будет рассматривать дела по коррупции.

"Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории А. Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - сказал Луценко на конференции.

При этом он подчеркнул, что выступает за создание такой палаты "на базе существующего уголовного суда".

"Юридически ничего не мешает нам создать еще специализацию... Судьи этой специализации должны быть из числа новых судей, избранных на конкурсе", - добавил Луценко.

Он считает, что это можно сделать достаточно быстро, - на протяжении полугода.

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Законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк назвал антикоррупционный суд, который планируют создать в Украине, лишним звеном в судебной системе. "Судебная система должна быть максимально прозрачной и понятной... По нашему мнению, это лишнее", - сказал Романюк.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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