Топ Новости
<
>

Луценко не видит доказательств для обвинения судей КС в помощи Януковичу узурпировать власть

24 мая в 14:36

По его словам, имеющихся доказательств не достаточно, чтобы вручить подозрения судьям Конституционного суда.

1Луценко Юрий Луценко1_1
Луценко говорит, что не может подозревать судей КС в помощи Януковичу.
Василий Артюшенко, ZN.UA
Генпрокурор Юрий Луценко предположил, что в будущем могут появиться новые данные. Но сейчас, по его словам, нет достаточно доказательств, чтобы подозревать судей Конституционного суда в помощи экс-президенту Виктору Януковичу в процессе узурпации им власти.

Об этом Генпрокурор сказал, выступая перед Верховной Радой.

"В отношении самих судей, возможно в ходе допроса сотрудников и руководителей Министерства юстиции мы получим новые данные. В настоящее время не достаточно базы для вручения каких-либо подозрений, собственно, судьям", - сказал Луценко.

Ранее в Минюсте озвучили сумму украденных Януковичем и его окружением средств. Министр уточнил, что эти деньги были выведены из страны с помощью сложных схем их "отмывания". Сейчас они находятся на счетах в разных юрисдикция, в том числе, оффшорных.

28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги суд Луценко Янукович власть
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.30
EUR 29.50
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...