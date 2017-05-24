Луценко не видит доказательств для обвинения судей КС в помощи Януковичу узурпировать власть

По его словам, имеющихся доказательств не достаточно, чтобы вручить подозрения судьям Конституционного суда.
Об этом Генпрокурор сказал, выступая перед Верховной Радой.
"В отношении самих судей, возможно в ходе допроса сотрудников и руководителей Министерства юстиции мы получим новые данные. В настоящее время не достаточно базы для вручения каких-либо подозрений, собственно, судьям", - сказал Луценко.
Ранее в Минюсте озвучили сумму украденных Януковичем и его окружением средств. Министр уточнил, что эти деньги были выведены из страны с помощью сложных схем их "отмывания". Сейчас они находятся на счетах в разных юрисдикция, в том числе, оффшорных.
28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.Интерфакс-Украина