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В Минюсте озвучили сумму украденных Януковичем и его окружением средств

23 мая в 00:44

Эти деньги до сих пор находятся на банковских счетах в различных юрисдикциях.

янукович
Большая часть украденных Януковичем денег остается на банковских счетах
vidia.org
Экс-президент Украины Виктор Янукович и его окружение вывели из украинской экономики около 40 миллиардов долларов, полученных преступным путем, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Кроме  1,1 миллиарда долларов арестованных в Украине средств, принадлежавших Януковичу, только по экспертным оценкам около 40 миллиардов долларов было украдено его режимом за три года их так называемого управления", – сообщил глава Минюста журналистам в понедельник, 22 мая, передает "Укринформ".

Министр уточнил, что эти деньги были выведены из страны с помощью сложных схем их "отмывания". Сейчас они  находятся на счетах в различных юрисдикция, в том числе, офшорных.

Петренко выразил уверенность, что принятие закона о спецконфискации могло бы помочь вернуть эти деньги в украинский бюджет, и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы убедить депутатов поддержать эту законодательную инициативу.

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28 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что перевод конфискованных $ 1,5 млрд со счетов окружения экс-президента Виктора Януковича на счет Государственного казначейства завершен.

Эти средства, выведенные из Украины, использовались "Семьей" для размещения фиктивных инвестиций. Часть из них была использована для приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,15 миллиарда долларов. Более 200 миллионов долларов было размещено на депозитных счетах в украинских банках, опосредованно подконтрольных окружению Януковича.

По материалам: Укринформ
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Тэги Янукович деньги конфискация арест
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