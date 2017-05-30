Командование боевиков в Донбассе фотографирует их "на память" - разведка

Во время проверок недостаток террористов в подразделениях "компенсируют" за счет переброски оккупантов из одного соединения в другое.
Как отмечают разведчики, во время проверки командиры фотографируют наемников каждого подразделения "для предотвращения практики "каруселей"". Когда подразделения оккупантов страдают от нехватки личного состава, во время проверок специально "подготовленные подразделения" перевозят с позиции на позицию, чтобы продемонстрировать наличие надлежаще экипированных боевиков.
Так, в одном из подразделений 2-го АК, который с начала года в составе 50 военнослужащих находится на полигоне, комиссия обнаружила в наличии только 15 человек.
"На отсутствующих в срочном порядке оформляются документы о самовольном оставлении места службы, в том числе на тех, кто по "договоренности" с командованием выехал на территорию РФ или был отпущен для проведения сезонных сельскохозяйственных работ", - отмечают в пресс-службе ГУР МОУ.
Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".
Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.ZN.UA