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Командование боевиков в Донбассе фотографирует их "на память" - разведка

30 мая в 11:53

Во время проверок недостаток террористов в подразделениях "компенсируют" за счет переброски оккупантов из одного соединения в другое.

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Командование террористов решило положить конец "каруселям" подчиненных
ДАН
Командование Южного ВО ВС РФ проводит специальную дополнительную проверку личного состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) ВС РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечают разведчики, во время проверки командиры фотографируют наемников каждого подразделения "для предотвращения практики "каруселей"". Когда подразделения оккупантов страдают от нехватки личного состава, во время проверок специально "подготовленные подразделения" перевозят с позиции на позицию, чтобы продемонстрировать наличие надлежаще экипированных боевиков.

Так, в одном из подразделений 2-го АК, который с начала года в составе 50 военнослужащих находится на полигоне, комиссия обнаружила в наличии только 15 человек.

"На отсутствующих в срочном порядке оформляются документы о самовольном оставлении места службы, в том числе на тех, кто по "договоренности" с командованием выехал на территорию РФ или был отпущен для проведения сезонных сельскохозяйственных работ", - отмечают в пресс-службе ГУР МОУ.

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Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.

По материалам: ZN.UA
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Тэги проверка боевики разведка Донбасс
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