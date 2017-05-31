Командиры боевиков расходуют российское топливо для личных поездок - ИС

Присылаемые Россией предметы материально-технического снабжения расходуются быстрей, чем накапливаются.
Боевики планируют создать "специальную комиссию по расследованию причин "перерасхода топлива".
Так, отмечается факт "неоправданного расхода топлива, ряда других предметов МТС командованием частей и подразделений для выполнения не свойственных им задач". Оккупанты используют автотранспорт и бронетехнику для тыловых перевозок личного состава, не связанных с совершением маневра или передислокацией, а их командиры – в личных целях.
Напомним, в начале апреля из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыло 25 цистерн горюче-смазочных материалов общей массой более тысячи тонн.ZN.UA