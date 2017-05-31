Топ Новости
<
>

Командиры боевиков расходуют российское топливо для личных поездок - ИС

31 мая в 10:38

Присылаемые Россией предметы материально-технического снабжения расходуются быстрей, чем накапливаются.

боевики_3
Боевики разъезжают по оккупированным районам Донбасса на российском топливе
vk.com/donetskhd
Командование боевиков "1-го АК ДНР"  недовольно темпами формирования "неприкосновенных запасов материально-технических средств", в том числе топлива, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Боевики планируют создать "специальную комиссию по расследованию причин "перерасхода топлива".

Так, отмечается факт "неоправданного расхода топлива, ряда других предметов МТС командованием частей и подразделений для выполнения не свойственных им задач". Оккупанты используют автотранспорт и бронетехнику для тыловых перевозок личного состава, не связанных с совершением маневра или передислокацией, а их командиры – в личных целях.

Читайте также: Террористы ОРДО перебрасывают в район Горловки топливо и боеприпасы – ИС

Напомним, в начале апреля из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыло 25 цистерн горюче-смазочных материалов общей массой более тысячи тонн.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги топливо Россия боевики бронетехника
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...