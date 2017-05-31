Командиры боевиков расходуют российское топливо для личных поездок - ИС

Присылаемые Россией предметы материально-технического снабжения расходуются быстрей, чем накапливаются.

Боевики разъезжают по оккупированным районам Донбасса на российском топливе vk.com/donetskhd

Командование"1-го АК ДНР" недовольно темпами формирования "неприкосновенных запасов материально-технических средств", в том числе топлива, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Боевики планируют создать "специальную комиссию по расследованию причин "перерасхода топлива".

Так, отмечается факт "неоправданного расхода топлива, ряда других предметов МТС командованием частей и подразделений для выполнения не свойственных им задач". Оккупанты используют автотранспорт и бронетехнику для тыловых перевозок личного состава, не связанных с совершением маневра или передислокацией, а их командиры – в личных целях.

Напомним, в начале апреля из Российской Федерации на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыло 25 цистерн горюче-смазочных материалов общей массой более тысячи тонн.