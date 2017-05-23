Ко Дню Киева запланировано 30 крупных массовых мероприятий

День рождения столицы будет проходить под лозунгом "Четыре дня танца, музыки и цветов".

День Киева будут праздновать несколько дней подряд ZN.UA

Празднование Дня Киева в этом году будет предусматривать проведение 30 различных мероприятий на общегородском уровне, еще около 150 мероприятий пройдет в районах города в течение недели, сообщила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

"В этом году мы стремились создать настоящую атмосферу праздника для киевлян и для тех, кто любит столицу. Поэтому с целью отбора наиболее интересных проектов провели 3 конкурса на лучшие культурно-художественные проекты. Всех киевлян и гостей города ждут четыре дня танцев, концертов и театральных мероприятий", – отметила Старостенко.

Открытием обновленного велотреке 20 мая было начато празднование Дня Киева.

"Следующим знаковым событием станет торжественная церемония художественной премии "Киев" 24 мая. С 25 мая начнутся праздничные мероприятия на Софийской площади – здесь всех желающих будут ждать дни танца, музыки и пения. А в субботу из парка Тараса Шевченко в 17:00 стартует праздничное шествие, которое закончится массовым исполнением гимна столицы "Как тебя не любить, Киев мой", – сообщила Старостенко.

Она добавила, что на этой неделе уже в третий раз состоится международный фестиваль Anne de Kiev Fest под эгидой ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и КГГА. В рамках фестиваля запланирован оперный концерт "Четыре Королевы"; демонстрация видеооперы "Анна Ярославна" и фильма-оперы "Ярослав Мудрый". Также будет заложен Сквер франкофонии имени Анны Киевской, где презентуют сорт роз из Франции, выведенных специально в честь королевы Анны Киевской.

День Киева - праздник, посвященный городу Киеву, который ежегодно проводится в последнее воскресенье мая. Во время Дня Киева, который растягивается на несколько дней,, проводятся многочисленные мероприятия.