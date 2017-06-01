Киевлян предупредили о сильном ветре

С северо-запада Европы в Украину продолжает поступать прохладный воздух. В ближайшие два дня жары не будет.

Киевлян попросили избегать развесистых деревьев ZN.UA

В ближайший час в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, которые продолжатся до конца суток, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения естественной среды рекомендует в случае усиления ветра закрывать все окна домов, на улице держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, не парковать рядом с крупными деревьями автотранспорт.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 2 июня, с северо-запада Европы в Украину продолжит поступать прохладный воздух, погоду на большей части территории страны будет определять поле пониженного атмосферного давления.

Ночью в Крыму и Приазовье, днем в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ожидается небольшой кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на севере Левобережья отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23° (в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 11-16°); в южной части ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

В субботу, 3 июня, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части 12-17°; днем 20-25°, на востоке 18-23°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.