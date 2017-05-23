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КГГА намерена поднять стоимость проезда в метро до пяти гривень

23 мая в 18:19

Соответствующее распоряжение должно вступить в силу 15 июля.

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Проезд в киевской подземке может подорожать
Василий Артюшенко, ZN.UA
Киевская городская государственная администрация намерена повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте: до четырех гривень – в наземном транспорте и до пяти гривень – в метрополитене.

Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", опубликованном на сайте киевской горадминистрации. 

Утверждается, что согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять пять гривень, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, а также на фуникулере) – четыре гривни.

Распоряжение должно вступить в силу 15 июля.

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В апреле сообщалось, что цена на проезд в киевском метро уже в этом году может повыситься примерно на 50% в связи с ростом тарифа на электроэнергию.

По материалам: Українські новини
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Тэги метро стоимость КГГА
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