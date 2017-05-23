КГГА намерена поднять стоимость проезда в метро до пяти гривень

Соответствующее распоряжение должно вступить в силу 15 июля.
Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения", опубликованном на сайте киевской горадминистрации.
Утверждается, что согласно документу, стоимость проезда в метро будет составлять пять гривень, а в наземном городском транспорте (в троллейбусах, трамваях, автобусах, а также на фуникулере) – четыре гривни.
Распоряжение должно вступить в силу 15 июля.
В апреле сообщалось, что цена на проезд в киевском метро уже в этом году может повыситься примерно на 50% в связи с ростом тарифа на электроэнергию.Українські новини