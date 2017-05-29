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Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент масштабного прорыва трубы в Киеве

29 мая в 23:44

Момент разрыва 800-мм трубы удалось снять с трех ракурсов.

труба Киев
Три камеры наружного наблюдения сняли момент разрыва асфальта на Голосеевском проспекте
ТСН
Момент разрыва водопроводной трубы на Голосеевском проспекте в Киеве в понедельник, 29 мая, зафиксировали как минимум три камеры наружного наблюдения, установленные на соседних зданиях.

Видео инцидента обнародовала служба новостей ТСН на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, огромный фонтан воды доставал до седьмого этажа. Обломками асфальта были выбиты окна в зданиях, повреждены припаркованные автомобили.

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Напомним, в понедельник, 29 марта, журналист Андрей Гусев сообщил о прорыве водопровода по проспекту Голосеевскому, 27. В результате аварии были повреждены и затоплены квартиры в жилом доме. На место прибыли спасатели и ремонтники, началось отселение жильцов пострадавших квартир.

По материалам: ТСН
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Тэги Киев водопровод прорыв авария
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