Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент масштабного прорыва трубы в Киеве

Момент разрыва 800-мм трубы удалось снять с трех ракурсов.

Три камеры наружного наблюдения сняли момент разрыва асфальта на Голосеевском проспекте ТСН

Момент разрывана Голосеевском проспекте в Киеве в понедельник, 29 мая, зафиксировали как минимум три камеры наружного наблюдения, установленные на соседних зданиях.

Видео инцидента обнародовала служба новостей ТСН на своей странице в Facebook.

По словам очевидцев, огромный фонтан воды доставал до седьмого этажа. Обломками асфальта были выбиты окна в зданиях, повреждены припаркованные автомобили.

Напомним, в понедельник, 29 марта, журналист Андрей Гусев сообщил о прорыве водопровода по проспекту Голосеевскому, 27. В результате аварии были повреждены и затоплены квартиры в жилом доме. На место прибыли спасатели и ремонтники, началось отселение жильцов пострадавших квартир.