Тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для киевлян вырастет почти на 15%

Рост тарифов объясняют ростом затрат.

Киевляне за воду будут платить больше kievcity.gov.ua Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг увеличила тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для потребителей ПАО "Киевводоканал" на 14,7% (на 2,02 грн/ куб.м.) – до 15,79 грн/ куб.м. Соответствующие постановления НКРЭКУ №551-552 от 26 апреля 2017 года обнародованы в газете "Урядовый курьер" 11 мая.

Согласно документу, тариф на холодное водоснабжение возрастает на 23,3% (на 1,6 грн) – до 8,44 грн/ куб.м., а на водоотвод – на 6,1% (на 0,43 грн), до 7,36 грн/ куб.м.

Ключевыми причинами роста тарифов является увеличение затрат "Киевоодоканала" на оплату труда на 19-20%, на уплату налогов и обязательных платежей – на 46-72%.

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Напомним, НКРЭКУ в нынешнем году намерена пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотвод для 54 лицензиатов.