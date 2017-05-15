Топ Новости
<
>

Тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для киевлян вырастет почти на 15%

15 мая в 11:42

 Рост тарифов объясняют ростом затрат. 

вода1 ЖКХ1 водоснабжение тарифы
Киевляне за воду будут платить больше
kievcity.gov.ua
 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг увеличила тариф на холодное водоснабжение и водоотвод для потребителей ПАО "Киевводоканал" на 14,7% (на 2,02 грн/ куб.м.) – до 15,79 грн/ куб.м. Соответствующие постановления НКРЭКУ №551-552 от 26 апреля 2017 года обнародованы в газете "Урядовый курьер" 11 мая.

Согласно документу, тариф на холодное водоснабжение возрастает на 23,3% (на 1,6 грн) – до 8,44 грн/ куб.м., а на водоотвод – на 6,1% (на 0,43 грн), до 7,36 грн/ куб.м.

Ключевыми причинами роста тарифов является увеличение затрат "Киевоодоканала" на оплату труда на 19-20%, на уплату налогов и обязательных платежей – на 46-72%. 

Читайте также: Рада провалила назначение своих представителей в комиссию по отбору членов НКРЭКУ

Напомним, НКРЭКУ в нынешнем году намерена пересмотреть тарифы на водоснабжение и водоотвод для 54 лицензиатов. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги тарифы вода водоснабжение Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.47
EUR 28.79
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...
НОВОСТИ ДРУГИХ РЕСУРСОВ